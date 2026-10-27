नवविवाहिता लोको पायलट साड़ी, चूड़ा और सिंदूर में ड्यूटी पर लौटीं, इंटरनेट पर तारीफों का तांता
इंस्टाग्राम अकाउंट 'फेमीनिज्म सोशल' पर शेयर किए गए इस क्लिप में महिला ट्रेन के इंजन के अंदर काम करते हुए ...और पढ़ें
HighLights
वीडियो में महिला रेडियो से बात करते और नियंत्रण कक्ष के उपकरणों को संभालते नजर आ रही है
अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो कहां का है, हालांकि कुछ लोग इसे एआई बता रहे हैं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शादी के बाद भी करियर को प्राथमिकता देने वाली एक महिला लोको पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नवविवाहिता महिला साड़ी, लाल चूड़ा और सिंदूर लगाए लोकोमोटिव के केबिन में अपनी ड्यूटी निभाती नजर आ रही हैं। लोगों ने इसे परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल बताया है।
इंस्टाग्राम अकाउंट 'फेमीनिज्म सोशल' पर शेयर किए गए इस क्लिप में महिला ट्रेन के इंजन के अंदर काम करते हुए दिख रही हैं। उनके सिर पर साड़ी का पल्लू और हाथों में लाल चूड़े साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे रेडियो से बात करते और नियंत्रण कक्ष के उपकरणों को संभालते नजर आती हैं।
आमतौर पर शादी के तुरंत बाद नवविवाहिताएं रिश्तेदारों से मिलने-जुलने और नए जीवन की दिनचर्या में व्यस्त रहती हैं। लेकिन इस महिला ने पारंपरिक प्रतीकों को अपनाए रखते हुए अपनी मांग वाली नौकरी पर वापसी की।
यही बात वीडियो को खास बनाती है। लाल चूड़ा, सिंदूर और साड़ी भारतीय घरों में नवविवाहिता की पहचान माने जाते हैं। इन्हें लोकोमोटिव के नियंत्रण पैनल के साथ देखकर लोग भावुक हो रहे हैं।
सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला की जमकर तारीफ की है। कई लोगों ने लिखा कि शादी के बाद भी करियर को जारी रखना प्रेरणादायक है। कुछ ने कहा कि वीडियो एआई से बनाया गया है लेकिन अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो कहां का है।
नवविवाहिता लोको पायलट साड़ी, चूड़ा और सिंदूर में ड्यूटी पर लौटीं, इंटरनेट पर तारीफों का तांता #viral https://t.co/nME2PjRrg4— Jeet Govind Sarkar (@Jeetsarkar_) October 27, 2026