नवविवाहिता लोको पायलट साड़ी, चूड़ा और सिंदूर में ड्यूटी पर लौटीं, इंटरनेट पर तारीफों का तांता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शादी के बाद भी करियर को प्राथमिकता देने वाली एक महिला लोको पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नवविवाहिता महिला साड़ी, लाल चूड़ा और सिंदूर लगाए लोकोमोटिव के केबिन में अपनी ड्यूटी निभाती नजर आ रही हैं। लोगों ने इसे परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल बताया है।

इंस्टाग्राम अकाउंट 'फेमीनिज्म सोशल' पर शेयर किए गए इस क्लिप में महिला ट्रेन के इंजन के अंदर काम करते हुए दिख रही हैं। उनके सिर पर साड़ी का पल्लू और हाथों में लाल चूड़े साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे रेडियो से बात करते और नियंत्रण कक्ष के उपकरणों को संभालते नजर आती हैं।