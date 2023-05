Mumbai Police Video: मुंबई पुलिस ने सड़क पर बजाई Bella Ciao धुन, देखते रह गए लोग; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

मुंबई, एजेंसी। मुंबई पुलिस सोशल मीडिया पर हमेशा अपने मीम को लेकर लाइम लाइट में बनी रहती है। मुंबई पुलिस ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज मनी हाइस्ट का प्रसिद्ध गाना 'Bella Ciao' को बेहतरीन अंदाज में पेश किया।

मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति है। मीम को बेहतरीन बनाने से लेकर मजाकिया वन-लाइनर्स के साथ सवालों के जवाब देने तक, मुंबई पुलिस हमेशा इंटरनेट पर छाई रहती है।

मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मुंबई पुलिस बैंड के सदस्य Bella ciao की धुन बजा रहे हैं। कई लोग अब तक इस वीडियो को पसंद कर चुके हैं।

Mumbaikars!.

Pl enjoy,, Our police band performing for you!!

Dates: 20-21, 27-28 May and dt. 03, 04 June 2023#KhakiStudio#Weekend pic.twitter.com/MRDSHOYcdM— पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई - CP Mumbai Police (@CPMumbaiPolice) May 21, 2023