Video: मां और बेटी एक ही एयरलाइन में केबिन क्रू की सदस्य, मदर्स डे पर एयर होस्टेस की घोषणा से लोग हुए भावुक

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कल मदर्स डे था, दुनिया भर की माताओं को सम्मान देने और उनकी सराहना करने का दिन। सोशल मीडिया पर मां और बच्चे के बीच के विशेष बंधन को दिखाते हुए पोस्टों की भरमार थी। जश्न के हिस्से के रूप में, इंडिगो ने एक वीडियो साझा किया जिसने इंटरनेट का ध्यान खींचा। वीडियो में, एक इंडिगो एयर होस्टेस के साथ उसकी मां भी है, जो एक केबिन क्रू सदस्य भी है।

इंडिगो एयरलाइन ने मदर्स डे के अवसर पर अपने ट्विटर हैंडल पर एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में केबिन क्रू की एक सदस्य खुद को नबीरा सम्शी बताती हुई अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देती हुई दिखाई देती हैं।

Happy Mother's Day to the one who's always had my back, on the ground and in the air. #HappyMothersDay #goIndiGo #IndiaByIndiGo pic.twitter.com/gHLZBZRmra