Social Media: बेटे ने पूछा ऐसा सवाल, खुशी से गदगद हो गईं मामाअर्थ की गजल अलघ; सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट

गजल आगे एक्स पर लिखती हैं कि राजा भी आध्यात्मिक गुरुओं को और व्यापारी वृद्ध श्रमिकों को प्रणाम करते हैं। रामायण में, भगवान राम ने सम्मान दिखाने के लिए ऋषि विश्वामित्र के पैर छुए थे - जिसका सीधा सा मतलब है कि भगवान भी सम्मान में झुकते हैं और पैर छूते हैं।

वहीं, अंत ने गजल लिखती हैं कि मुझे अपने बेटे को सही सवाल पूछते देखकर खुशी हुई। मुझे खुशी है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारी संस्कृति की झलक है।

कुछ ही घंटे पहले शेयर की गई इस पोस्ट को अब तक तीन हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने काफी कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा कि धन्यवाद, मैं भविष्य में अपनी बेटी को भी इसी तरह का ज्ञान साझा करूंगा। एक और यूजर ने लिखा कि मुझे अच्छा लगा कि अगस्त्य पहले से ही हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बहुत उत्सुक है।

My 9-year-old son Agastya asked a question today and the mother inside me was so happy!



Him: Why we touch elders' feet for blessings?

Me: It's a Hindu ritual called Upasangrahana, symbolizing respect and letting go of ego to receive blessings, knowledge, and love.



Our… pic.twitter.com/E3XQGWxY7t— Ghazal Alagh (@GhazalAlagh) July 31, 2024