Amazon का कारनामा, 2022 में किए गए ऑर्डर को दो साल बाद किया डिलीवर; यूजर्स ले रहे मजे

यूजर ने पोस्ट को कैप्शन के साथ शेयर किया कि दो साल बाद मेरा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए अमेजन को धन्यवाद। पोस्ट के मुताबिक, प्रेशर कुकर का ऑर्डर 1 अक्टूबर 2022 को दिया गया था और उन्हें यह ऑर्डर दो साल बाद 28 अगस्त 2024 को मिला। जय ने लिखा कि लंबे इंतजार के बाद रसोइया खुश है, यह एक बहुत ही खास प्रेशर कुकर होगा।

Thank you Amazon for delivering my order after 2 years.



The cook is elated after the prolonged wait, must be a very special pressure cooker! 🙏 pic.twitter.com/TA8fszlvKK