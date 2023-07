Viral Video : डॉग की शानदार स्कैटिंग देख आप भी रह जाएंगे भौंचक्के, वीडियो में नजर आया अफलातून अंदाज

Viral Video सोशल मीडिया पर एक डॉग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह डॉग शानदार स्कैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो पर 273.6 हजार से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं 6500 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। पूरी खबर पढ़ें क्या है इस वीडियो की कहानी-

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है।

नई दिल्ली, जेएनएन। जानवरों के वीडियो हर किसी को बहुत आकर्षित करते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर इनके बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं । वहीं, बात डॉग्स की करें तो दुनिया भर में सैकड़ो लोग अपने घरों में डॉग्स को पालते हैं। वे डॉग्स को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। बहुत से पालतू डॉग्स वेल-ट्रेंनेड होते हैं। कुछ डॉग्स तो भुत होशियार होते हैं, वे बहुत कुछ सिर्फ इशारे मात्र से ही समझ जाते हैं। अक्सर बहुत से डॉग के वीडियो इसलिए भी वायरल होते क्योंकि वे कुछ अनोखा करते हुए देखे जाते हैं। Nailed it.. 💪



🎥 IG: double_r_bulldogs pic.twitter.com/6phRjDWT65 July 19, 2023 डॉग का जबदस्त टैलेंट सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बेहद ही क्यूट-सा डॉग नजर आ रहा है। यह डॉग सिर्फ खेलता, कूदता या ही नहीं डांस करता है, बल्कि यह शानदार स्कैटिंग भी करता है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक डॉग अपने मालिक के साथ खेल रहा फिर अचानक से उसका मालिक सड़क पर लेट जाता है और अपने ऊपर एक स्लाइडर रख देता है। वहीं, डॉग एक टेबल के ऊपर से एक स्लाइडर की मदद से स्कैटिंग करते हुए अपने मालिक को पार कर जाता है। डॉग का वीडियो हुआ वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 'ब्यूटनगीबिडन' नाम के हैंडल से शेयर किया गया है। जिसके बाद से यह तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो पर 273.6 हजार से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं, 6,500 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। इसके साथ ही 78 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को रिट्वीट किया है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ‌इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भर-भरकर कमेंट भी कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, 'वाह क्या शानदार वीडियो है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'काफी टैलेंटेड डॉग है।'

