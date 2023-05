जापान में बन रही दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम, कीमत का नहीं लगा पाएंगे अंदाजा; गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। मौसम का मिजाज लगातार बदल ऐसा है और सूर्य की तपिश असहनीय होती जा रही है। ऐसे में लोग सबसे ज्यादा ठंडी चीजें खा-पी रहे हैं। जिसमें आइसक्रीम भी शामिल है, जो हर दिल अजीज है।

खाने के शौकीन लोग अक्सर नए-नए फ्लेवर को आजमाते रहते हैं। ऐसे में विभिन्न कीमतों और ब्रांड्स की आइसक्रीम का भी लोग लुत्फ उठाते हैं, लेकिन कई बार नये पन के चलते चपत लग जाती है। हालांकि, बाजार में 5-10 रुपये से लेकर 500-1000 रुपये तक की आइसक्रीम मिलती है, लेकिन हम जिस आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। आप उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं।

एक जापानी कंपनी है सेलेटो, जो दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम बेच रही है। इस आइसक्रीम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (GWR) में भी जगह मिली है।

New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.

The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear