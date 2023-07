Viral Video: देसी जुगाड़ से मजदूरों ने आसान बनाया अपना काम, कम टाइम और मेहनत के साथ खड़ी कर रहे दीवार

Viral Video सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मजेदार तरीके से अपना काम करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में श्रमिकों को अपने देसी जुगाड़ के जरिए काम को आसान बनाते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और कई लोग इस शेयर भी कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ का वीडियो वायरल

नई दिल्ली, जेएनएम डेस्क। सोशल मीडिया पर आए दिन कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। कई वीडियो में लोगों के मजेदार जुगाड़ और टैलेंटे भी सामने आते हैं। ऐसा ही एक मजेदार जुगाड़ का वीडियो सामने आया है। इसमें घर बनाने वाले श्रमिकों ने आसपास पड़े लकड़ी के फट्टे से एक ऐसा जबरदस्त तरीका निकाला, जिसके इस्तेमाल से उन्हें थोड़ी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग बड़ी-बड़ी मशीनों और भारी खर्च कर के भी नहीं सोच सकते, वो इन श्रमिकों ने अपने दिमाग के कमाल से कर दिखाया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और यूजर्स मजे भी ले रहे हैं। ट्विटर पर शेयर हुआ वीडियो ट्विटर हैंडल @TansuYegen पर एक जुगाडु वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें कुछ श्रमिक एक दीवार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की सबसे जबरदस्त बात यह है कि दो श्रमिक लकड़ी के पटरे के एक छोर पर बैठे दिख रहे हैं। वहीं, दूसरे छोर पर दो अन्य श्रमिक हैं। इस लकड़ी के पटरे को स्विंग झूले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि दूसरे छोर पर बैठे दोनों श्रमिक आसानी से अपना-अपना काम कर सकें। Everything can be automated.., pic.twitter.com/VOow1m1b55 July 6, 2023 दरअसल, इनमें से नीचे वाले पटरे पर एक श्रमिक बैठा है, जो ऊपर वाले पटरे पर बैठे श्रमिक को ईंट पकड़ा रहा है, ताकि वो आसानी से दीवार खड़ी कर सके। इस देसी जुगाड़ ने सबको हैरान कर दिया है। लोगों ने किए मजेदार कमेंट वीडियो को अब तक 2.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया और कई यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रिया भी दी हैं। इस वीडियो पर कई जबरदस्त कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया है, "टीम वर्क"। वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "एकता में रहकर कुछ भी आसानी से किया जा सकता है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "हाहा यह मजेदार है! मैं यही सोच रहा हूं कि अगर इनमें से कोई एक भी अपना ध्यान छोड़ दें, तो यह कितना मजेदार नजारा हो जाएगा।" एक अन्य यूजर ने कहा, "मजदूर कम मेहनत के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं।"

Edited By: Shalini Kumari