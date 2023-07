Viral Video: बेटी की विदाई पर पिता ने दूल्हे से मांगा वादा, वीडियो देखकर छलके यूजर्स के आंसू

Viral Video अपनी बेटी की शादी में एक पिता ने अपने दामाद से एक इमोशनल बात कही जिससे देखकर और सुनकर किसी के आंसू छलक जाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और भावुक हो जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर बाप-बेटी के बीच के प्यार का अंदाजा लगाया जा सकता है।

बेटी के लिए पिता का इमोशनल वीडियो हुआ वायरल

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएम डेस्क। दुनिया में पिता और बेटी का रिश्ता बहुत ही मजबूत और प्यारा होता है। जब बेटियां बड़ी होने लगी हैं, तो पिता को इस बात का डर और चिंता होती है कि उन्हें अब अपनी बेटी की शादी करनी होगी। एक पिता को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि आखिर बेटी को जो लड़का मिलेगा वो कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, बेटी वहां खुश रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे ही एक पिता का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी बेटी की शादी करते समय पिता ने दूल्हे से कुछ ऐसी बात कही, जिसे सुनकर दूल्हा और आसपास बैठे कई मेहमान भावुक हो गए। यहां तक कि इस वीडियो को देखने वाले यूजर्स भी काफी इमोशनल हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। 'मेरी बेटी को दुखी मत करना...' यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट gaur_rang नाम के से शेयर किया गया है। इस वीडियो में शादी के दौरान पिता ने अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया। इसके बाद पिता ने आंसू भरी आंखों के साथ दूल्हे से कहा, "अगर कभी तुम्हारी भावनाओं में कोई बदलाव आए और तुम मेरी बेटी से प्यार करना बंद कर दो, तो प्लीज उसे किसी तरह से दुखी मत करना, उसे मेरे पास वापस ले आना और उसे मुझे वापस कर देना। ऐसा कहते हुए पिता बेहद भावुक नजर आते हैं और उन्हें देख वहां बैठे लोग भी भावुक हो जाते हैं। पिता के इस मैसेज से दूल्हा भी भावुक हो जाता है और रोने लगता है। लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भावुक कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "दुनिया में बाप-बेटी का रिश्ता दुनिया की सभी चीजों से अलग होता है।" वहीं, दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "हर एक पिता अपनी बेटी के लिए सुपर हीरो होता है।" एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "दुनिया में पिता ही एक ऐसे शख्स होते हैं, जिन पर बेटी आंख बंद कर के भरोसा कर सकती हैं।" एक यूजर ने लिखा, "हर पिता की अपनी बेटी के लिए ऐसी ही भावना रखते हैं।" इसके अलावा, कई यूजर्स ने पिता और बेटी के इस प्यार के लिए हार्ट इमोजी भी शेयर किया है।

Edited By: Shalini Kumari