Viral Video : शीशे में नजर आया भयानक दृश्य, बिल्ली का ऐसा हाल देख हक्के-बक्के रह गए लोग

नई दिल्ली, जेएनएन। आपने अक्सर देखा होगा कि पालतू जानवरों को पालने के शौकीन लोग उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह पालते हैं। एनिमल लवर्स अपने पालतू जानवरों के सेहत और मूड दोनों का बहुत ध्यान रखते है। समय-समय पर लोग अपने पालतू जानवरों की हर खास जरूरत को पूरा करते हैं।

वहीं, दुनिया भर में लाखों लोग अपने घरों में बिल्लियों को पालते हैं और उन्हें अपने बच्चे की तरह रखते हैं। इन बिल्लियों के आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल होते हैं, जो लोगों को खूब आकर्षित करते हैं।

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक प्यारी-सी बिल्ली बड़े ही प्यार से बैठी हुई नजर आ रही है। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि किस तरह यह बिल्ली घर के शीशे वाले डोर पर बैठी हुई है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ऐसा लग रहा मानों बिल्ली आग में जल रही हो।

