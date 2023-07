Viral Video : कुर्सी पर बैठे-बैठे धड़ाम से गिरा पांडा, वीडियो देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Viral Video सोशल मीडिया पर एक पांडा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह पांडा एक पार्क में बैठकर मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो पर 23 मिलीयन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं 247 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। पूरी खबर पढ़ें क्या है इस वीडियो की कहानी-

नई दिल्ली, जेएनएन। जानवरों के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। हर किसी को जानवरों का वीडियो बहुत आकर्षित करता है। वहीं बात पांडा की करे तो यह एक ऐसा जीव है, जो सभी लोगों बहुत पसंद करते हैं। पांडा अपने काले और सफेद धब्बे के कारण बहुत ही सुंदर और क्यूट दिखाई देता है। पांडा की क्यूट हरकत से लोट-पोट हुए लोग सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बेहद ही क्यूट सा पांडा नजर आ रहा है। वीडियो के शुरू होते ही देखा जा सकता है कि पांडा एक पार्क में कुर्सी के ऊपर बैठा है। वह कुर्सी पर बैठकर मस्ती कर रहा है और कुर्सी को आगे-पीछे घुमा रहा है। इतने ने अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह कुर्सी से पलट जाता है। The life of a panda.. 😅 pic.twitter.com/wLRYmPZdIO July 17, 2023 पलटने के बाद पांडा ऐसा मुंह बनाता है, जैसे मानों उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या? जैसे तैस वह खुद को संभालता है और फिर उठकर खड़ा हो जाता है। पांडा का वीडियो हुआ वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 'ब्यूटनगीबिडन' नाम के हैंडल से शेयर किया गया है। जिसके बाद से यह तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो पर 23 मिलीयन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं, 247 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। इसके साथ ही 67 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को रिट्वीट किया है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ‌इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भर-भरकर कमेंट भी कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, 'वाह क्या शानदार वीडियो है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही।'

Edited By: Ashisha Singh Rajput