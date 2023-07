Viral Video : एक ने झट से खा ली आइस्क्रीम तो दूसरे ने उठाया लुत्फ, डॉग्स का मजेदार अंदाज देख नहीं रूकेगी हंसी

Viral Video सोशल मीडिया पर दो डॉग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह दोनों डॉग अपनी अपनी तरह से आइस्क्रीम खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर 467 हजार से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं 83 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। पूरी खबर पढ़ें क्या है इस वीडियो की कहानी-

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है।

Your browser does not support the audio element.