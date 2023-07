Viral Video सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इस बिल्ली को प्यार से कई बछड़े दुलारे हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर 9 मिलीयन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं 216.5 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। पूरी खबर पढ़ें क्या है इस वीडियो की कहानी-

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है।

नई दिल्ली, जेएनएन। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के ढेर सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन जानवरों क्यूट और अजीबोगरीब हरकतें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं, जानवरों में एक-दूसरे के प्रति प्रेम की बात करें तो बहुत से जानवर आपस में प्रेम जताते हैं। वहीं, बहुत से जानवर ऐसे हैं, जो दुसरे प्रजातियों के बच्चों पर भी अपना प्रेम लुटाते हैं। बछड़ों का प्रेम देख आप भी हो जाएंगे कायल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बिल्ली का प्यारा-सा बच्चा नजर आ रहा है। वहीं, लोहे की छड़ों के पीछे कई सारे प्यारे-प्यारे बछड़े नजर आ रहे हैं। सभी बछड़े एक साथ उस बिल्ली के बच्चे को प्यार से दुलारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि किस तरह सभी बछड़े बिल्ली के बच्चे को चाटकर उसपर अपना प्यार लूटा रहे हैं। Cat is living his dream.. 😅 pic.twitter.com/IK8pw1jhJM July 15, 2023 बिल्ली और बछ बछड़ों का वीडियो हुआ वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 'ब्यूटनगीबिडन' नाम के हैंडल से शेयर किया गया है। जिसके बाद से यह तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो पर 9 मिलीयन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं, 216.5 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। इसके साथ ही 23 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को रिट्वीट किया है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ‌इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भर-भरकर कमेंट भी कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, 'वाह क्या शानदार वीडियो है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह बेहद मनमोहक दृश्य है।'

