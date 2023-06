Viral Video : टीवी पर डांस देख बिल्ली ने उतारी डांसर की नकल, वीडियो में नजर आया बेहद कूल अंदाज

नई दिल्ली, जेएनएन। सोशल मीडिया पर आए दिन तमाम बिल्लियों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसे देखकर कई बार हंसी नहीं रुकती है तो कई बार लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बिल्लियां बहुत नटखट होती हैं। यदि वह कहीं शांति से बैठी रहती हैं तो बहुत देर तक आराम ही करतीं हैं और यदि वह मस्ती के मूड में होती हैं तो शरारत करते नहीं थकतीं।

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बिल्ली डांस स्टेप करती हुई नजर आ रही है। वीडियो के शुरू होते ही टीवी पर एक शख्स डांस करता हुआ नजर आता है। वहीं, टीवी के सामने बैठी बिल्ली उसे धयान से देख रही है कुछ देर बाद यह बिल्ली फ्लोर पर डांसर का स्टेप कॉपी करते हुए खुद भी हिप-हॉप डांस करने लगती है।

I can do that too.. 😂pic.twitter.com/R9O4xBael9