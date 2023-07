Viral Video : बिल्ली ने अपने बच्चे को सिखाया खुद को साफ रखने का तरीका, वीडियो देख लोगों ने कहा- नाइस ट्रिक!

Viral Video सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह बिल्ली अपने छोटे से बच्चे को प्यार से खुद को साफ करने का तरीका सिखाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो पर 13 मिलीयन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें क्या है इस वीडियो की कहानी-

नई दिल्ली, जेएनएन। जानवरों के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। हर किसी को जानवरों का वीडियो बहुत आकर्षित करता है, तभी तो लाखों लाइक और कमेंट इन वीडियोज पर आते हैं। इन जानवरों क्यूट और अजीबोगरीब हरकतें हर किसी को लुभाती हैं। वहीं, बात बिल्लियों की करें तो हजारों ऐसे लोग हैं, जो अपने घरों में बिल्लियों को पालते हैं। बिल्लियां बहुत एटीट्यूड वाली होती हैं। इन्हें साफ सफाई से रहना बहुत पसंद है। यही कारन है ये अक्सर अपने शारीर को साफ करती रहती हैं। Mommy showing her baby how to wash herself.. 😊 pic.twitter.com/ucX9u2T88G July 17, 2023 बिल्ली ने अपने बच्चे को दी सीख सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बड़ी-सी काले रंग की बिल्ली जमीन पर बैठी हुई नजर आ रही है। उसके साथ बगल में उसका प्यारा-सा बच्चा भी बैठा हुआ है। बिल्ली बैठकर खुद को साफ करने लगती है, जिसे देखकर बच्चा भी अपनी मां को कॉपी करने की कोशिश करने लगता है। तभी, उसकी मां बच्चे को सिखाने लगती है कि आखिर अपने शरीर की सफाई कैसे की जाती है। बिल्ली का वीडियो हुआ वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 'ब्यूटनगीबिडन' नाम के हैंडल से शेयर किया गया है। जिसके बाद से यह तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो पर 13 मिलीयन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं, 83 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। इसके साथ ही 5,700 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को रिट्वीट किया है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ‌इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भर-भरकर कमेंट भी कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, 'वाह क्या शानदार वीडियो है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मां पहली शीक्षिका होती है।'

