यमुनोत्री धाम और आसपास के इलाकों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकीं

संवाद सूत्र जागरण, बड़काेट। यमुनोत्री धाम सहित धाम से लगी ऊंची पहाड़ियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मंगलवार यमुनोत्री धाम सहित सप्तऋषि कुंड, कालिंदी पर्वत सहित क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं।

यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से निचले इलाकों में सर्द हवायें चल रही हैं, इस कारण हाड़ कंपाने वाली ठंड का प्रकाेप बढ़ गया है।

मंगलवार को यमुना घाटी के उच्च हिमालय क्षेत्र यमुनोत्री धाम व उसके आसपास क्षेत्र में हल्की बारिश शुरू हुई और कुछ देर बाद बर्फबारी शुरु हो गई। इससे जहां यमुनोत्री धाम की चोटियां बर्फ से ढक गई।