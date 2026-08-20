पहाड़ों पर सूरज की रोशनी बनी कमाई का जरिया, उत्तराखंड के इस जिले के ग्रामीण कमा रहे लाखों

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। पहाड़ में सूरज की रोशनी अब लोगों के कमाई का जरिया बन रही है। प्रदेश में टिहरी के बाद उत्तरकाशी जनपद मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सोलर प्लांट स्थापना में दूसरे स्थान पर है।

इस योजना में जनपद को आवंटित कुल करीब 50 मेगावाट क्षमता के 262 सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष अब तक जनपद में 227 प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इससे जहां ग्रामीणों की बंजर जमीन का सदुपयोग हो रहा है। वहीं, उन्हें घर बैठे अच्छी कमाई हो रही है।

200-200 किलो वाट क्षमता के प्लांट जनपद के डुंडा ब्लाक के मट्टी व भालसी में 200-200 किलो वाट क्षमता के दो प्लांट स्थापित करने वाले दंपति संगीता व हेमवती प्रसाद पैन्यूली ने बताया कि पहाड़ों से होने वाले पलायन को रिवर्स पलायन में बदलने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार अच्छी योजना है। कहा कि यह एक ऐसी दुकान है, जिसका शटर भी नहीं खोलना पड़ता है।

दिन में सूरज की किरणों से बिजली बनती है और सौर ऊर्जा से निर्मित बिजली कौन खरीदेगा, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ऊर्जा निगम से 25 वर्षों के लिए विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) हुआ है, जोकि निर्धारित दरों पर बिजली खरीदकर उसकी कीमत उन्हें देता है।