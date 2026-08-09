उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बाइक सवार कांवड़ यात्रियों को डंपर ने मारी टक्कर, एक की मौत

संवाद सूत्र, उत्तरकाशी। यमुनोत्री हाईवे पर महरगांव शिवगुफा के पास बाइक सवार कांवड़ यात्रियों को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो कांवड़ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक कावंड़ यात्री ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

वहीं, दूसरे को ब्रह्मखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर जिला अस्पताल भेजा गया है। इधर, पुलिस ने डंपर वाहन को सीज कर दिया है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे बाइक सवार कांवड़ यात्री बबलू(32) पुत्र हीरलाल व संदीप(30) पुत्र गोविंद सिंह दोनों निवासी खिचड़ीपुर कल्याणपुर ब्लॉक 3 नई दिल्ली यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लौट रहे थे। महरगांव शिवगुफा के पास उनकी बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी। ब्रह्मखाल पुलिस चौकी के कांस्टेबल धनपाल सिंह, उस समय शिव गुफा के पास मौके पर थे। उन्होंने अपने निजी वाहन से दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल पहुंचाया।