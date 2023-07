Uttarkashi: बरसाती मलबे में 3 वाहन दबे, महिला की मौत; मार्ग बंद होने के कारण नहीं पहुंच पाई स्वास्थ्य सेवा

उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से लौट रहे मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों का टैंपो ट्रैवलर और दो अन्य छोटे वाहन गंगनानी के पास मलबे में दब गए। हादसे में एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई जबकि छह लोग घायल है इसमें एक की हालत गंभीर है। अन्य यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। गंगनानी पुलिस बैरियर के पास पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया।

उत्तरकाशी, जागरण संवाददाता: उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से लौट रहे मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों का टैंपो ट्रैवलर और दो अन्य छोटे वाहन गंगनानी के पास मलबे में दब गए। हादसे में एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल है, इसमें एक की हालत गंभीर है। अन्य यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। गंगनानी पुलिस बैरियर के पास पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। मार्ग बंद होने के कारण घायलों तक आपदा प्रबंधन और चिकित्सकों की टीम नहीं पहुंच पाई है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायलों को गंगनानी के निकट एक लॉज में ठहराया है। मृतक और घायलों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। जिले में गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से आगे कैप्टन ब्रिज, हेल्गूगाड, सुनगर, सुक्की नाला, हर्षिल के पास भी बाधित है। मार्ग बाधित होने के कारण घायलों को भटवाड़ी या उत्तरकाशी नहीं पहुंचाया जा सका है। रात होने और भारी वर्षा के कारण मार्ग नहीं खोला जा सका है। गंगोत्री धाम के दर्शन कर लौटे थे तीर्थयात्री सोमवार रात करीब आठ बजे मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद उत्तरकाशी लौट रहे थे। गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी से लगभग 15 किमी दूर गंगनानी के पास पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिर रहा था। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों का टैंपो ट्रैवलर और दो अन्य छोटे वाहन इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई, लेकिन जगह जगह रास्ते बंद होने के कारण टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई है। घायल अपने बारे में बताने की स्थिति में नहीं कोतवाली मनेरी के निरीक्षक अजय सिंह के मुताबिक, घायल अपने बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। जगह-जगह रास्ते बंद होने के कारण पुलिस और रेस्क्यू टीम गंगनानी नहीं पहुंच पाई है। कई स्थानों पर भारी बोल्डर आए हुए हैं। मंगलवार की सुबह मौसम अनुकूल होने के बाद ही घटनास्थल की सही जानकारी मिल पाएगी।

Edited By: Shivam Yadav