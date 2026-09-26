उत्तरकाशी में विधायक निधि खर्च: संजय डोभाल सबसे आगे, दुर्गेश लाल और सुरेश चौहान भी सक्रिय

अजय कुमार, जागरण, उत्तरकाशी। विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि खर्चने के मामले में यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल जनपद में सबसे आगे हैं।

जिला विकास विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र को विधायक निधि के रूप में कुल 23.27 करोड़ रूपए आवंटित हुए, जिसके सापेक्ष अब तक 20.78 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं, निधि खर्च करने के मामले में पुरोला विधायक दुर्गेश लाल दूसरे और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान तीसरे स्थान पर हैं।

बता दें कि राज्य में विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अलग से विधायक निधि प्राप्त होती है, जहां पूर्व में यह प्रति विधायक 3.75 करोड़ रूपए थी। वहीं, वर्तमान में यह पांच करोड़ रूपए हैं। उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो यहां तीन विधानसभा क्षेत्र हैं।

जिला विकास विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल अब तक कुल आवंटित 23.27 करोड़ में से 2455 योजनाओं के लिए 20.78 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत करा चुके हैं। उन्होंने विधायक निधि का 89.3 प्रतिशत खर्च किया है।

इस वित्तीय वर्ष में उनकी 2.40 करोड़ धनराशि शेष है। वहीं, पुरोला विधायक दुर्गेश लाल कुल 23.27 करोड़ में से 1036 योजनाओं के लिए 19.81 करोड़ रूपए स्वीकृत करवा चुके हैं, उन्होंने विधायक निधि का 85.13 प्रतिशत खर्च किया है।

उनकी इस वित्तीय वर्ष में 2.77 करोड़ धनराशि शेष है। इधर, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान कुल आवंटित 23.27 करोड़ के सापेक्ष 1529 विकास योजनाओं के लिए 19.13 करोड़ रूपए स्वीकृत करवा चुके हैं, उन्होंने निधि का 82.2 प्रतिशत खर्च किया है।

इस वित्तीय वर्ष में उनकी 4.08 करोड़ धनराशि शेष है। हालांकि सुरेश चौहान अकेले ऐसे विधायक हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में दो बार आवंटित निधि शत प्रतिशत खर्च की है। विधायक निधि आवंटन एवं स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में) वित्तीय वर्ष कुल स्वीकृत निधि पुरोला वि०सं० गंगोत्री वि०सं० यमुनोत्री वि०सं० 2022-23 367.50 367.50 367.44 366.51 2023-24 490.00 479.35 490.00 488.13 2024-25 490.00 440.50 490.00 484.91 2025-26 490.00 481.32 484.70 488.57 2026-27 490.00 213.30 81.50 250.37 कुल योग 2327.50 1982.00 1913.64 2078.49

नोट: सभी धनराशि के आंकड़े लाख रुपये में हैं। (सभी आंकड़े 22 सितंबर तक दोपहर 1 बजे तक के हैं। कोट

मेरा सबसे ज्यादा विधायक निधि खर्च है, थोड़ा ही बचा होगा। मैं सामाजिक कार्य के लिए विधायक निधि देता हूं। पूर्व के वित्तीय वर्ष में निधि पूरी खर्च की है। इस वित्तीय वर्ष में भी एक-डेढ़ करोड़ रूपए निधि ही बची है, जिसको लेकर प्रस्ताव देने वाला हूं।

दुर्गेश लाल, विधायक पुरोला कोट मैं तीसरे नंबर पर नहीं हूं। मेरे सूची पहले एक गई थी 90 लाख की और एक 90 लाख की दूसरी चले गई है। संभव है अधिकारी मंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त हों और उन्होंने चढ़ाया न हो। मैंने महिला मंगल दलों को भी टैंट, बर्तन, कुर्सी दिए हैं, 70 ग्राम सभाओं को और निधि देने जा रहा हूं, जिनके प्रस्ताव आने में समय लगा है।