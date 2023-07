उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट से भी गंगाजल का कलश भरा गया जिसे देहरादून के लिए रवाना किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य की सभी प्रमुख नदियों से पवित्र जल एकत्र कर दो जुलाई को देहरादून में पहुंचाया जाना है। मणिकर्णिका घाट पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान के नेतृत्व में जिला सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने गंगाजल कलश भरा।

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: उत्तराखंड के पांचवें धाम सैन्य धाम के लिए गंगाजल एकत्र करने का कार्य शुरू हो गया है। उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट से भी गंगाजल का कलश भरा गया, जिसे देहरादून के लिए रवाना किया गया है। उत्तराखंड की पवित्र नदियों के जल का उपयोग सैन्य धाम की अमर ज्योति के निर्माण किया जाना है। जानकारी के अनुसार राज्य की सभी प्रमुख नदियों से पवित्र जल एकत्र कर दो जुलाई को देहरादून में पहुंचाया जाना है। सभी नदियों का पवित्र जल सैन्य धाम के निर्माण कार्य में उपयोग किया जाएगा‌। जल कलश पर नदी व घाटों के नाम अंकित होंगे। उत्तरकाशी में पौराणिक मणिकर्णिका घाट पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान के नेतृत्व में जिला सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने गंगाजल कलश भरा। इस मौके पर सैन्य कल्याण के अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण देहरादून के गुनियाल गांव में चल रहा है। सैन्य धाम में तीन जुलाई को अमर जवान ज्योति का निर्माण शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों का पवित्र जल कलश के माध्यम से सैन्य धाम में पहुंचाया जाएगा।

Edited By: Nirmala Bohra