Uttarkashi: गांव में सड़क न होने का दर्द, मरीज को पीठ पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल

संवाद सूत्र, जागरण, नौगांव: ब्लाक मुख्यालय से मात्र डेढ़ से दो किमी दूरी पर स्थित सपेटा गांव आजादी के कई वर्षों के बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। विडंबना है कि जहां अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, विकास से कोसों दूर है।

मूलभूत सुविधाएं नहीं लोगों को सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी कई मूलभूत सुविधाओं न मिलने के चलते खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण आपात स्थिति में मरीज को आज भी पीठ, कंधे या डंडी कंडी के सहारे उठाकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं।

मरीज को पहुंचाया अस्पताल सपेटा गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सोबन सिंह राणा, सोबेंद्र सिंह, बचन सिंह आदि ने बताया कि गत रविवार को सपेटा गांव की 80 वर्षीय केदारी देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे गांव के लोगों की मदद से पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया।

रोज पैदल चलते छात्र-छात्राएं बताया कि इस क्षेत्र से पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को हर रोज पैदल चलकर करीब दो किमी का सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गांव में सड़क मार्ग तो अभी दूर की बात है, लेकिन जो पैदल चलने योग्य रास्ते हैं, उनकी हालत भी बदतर है।