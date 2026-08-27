कौन हैं ग्रुप कैप्टन गौरव कुंडलिया? जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी निवासी भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन गौरव कुंडलिया को ऑपरेशन सिंदूर में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति की ओर से मेंशन इन डिस्पैच (एम-इन-डी) से नवाजा गया है।

गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण व कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत ने ग्रुप कैप्टन गौरव कुंडलिया को उत्तरकाशी जनपद का गौरव बताते हुए उन्हें सम्मान मिलने पर बधाई व शुभकामनाएं दी।

मिग 21 और सुखोई फाइटर जेट उड़ा चुके हैं गौरव

जिला मुख्यालय के ज्ञानसू निवासी सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक दंपती प्रभाकर कुंडलिया व संपत्ति कुंडलिया के पुत्र ग्रुप कैप्टन गौरव कुंडलिया मसीह दिलासा स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर वर्ष 2003 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से पासआउट हुए। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2004 में वायुसेना में बतौर फाइटर पायलट कमीशन प्राप्त किया था।