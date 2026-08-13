चारधाम यात्रा: गंगोत्री हाईवे पर स्वारीगाड़ में कैप्टन ब्रिज के पास भूस्खलन, रास्ता बंद

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। गंगोत्री हाईवे स्वारीगाड़ में कैप्टन ब्रिज के पास भूस्खलन के चलते बोल्डर गिरने के कारण बाधित हो गया है। यहां दोनों आरे कई यात्री वाहन फंसे हैं। बीआरओ द्वारा लोडर मशीन भेज दी गई है। डेढ़ घंटे में यातायात बहाल होने की उम्मीद है।

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