यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाबरकोट भूस्खलन जोन से गिरा पत्थर, चपेट में आने से पुलिस सिपाही की मौत

यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाबरकोट भूस्खलन जोन से गिरे पत्थर की चपेट में आने से पुलिस सिपाही की मौत

संवाद सूत्र बडकोट (उत्तरकाशी): यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाबरकोट भूस्खलन जोन से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई है। पुलिस कांस्टेबल डाबरकोट में तीर्थयात्रियों के वाहनों को सुरक्षित पास कराने के लिए तैनात था। रविवार की शाम को कांस्टेबल चमन तोमर निवासी बानसू लखवाड़ चकराता देहरादून डाबरकोट भूस्खलन जोन से वाहनों को सुरक्षित पास करा रहा था। अचानक भूस्खलन जोन से पत्थर गिरे। एक पत्थर की चपेट कास्टेबल चमन तोमर भी आया, जिससे चोटिल होकर वह सड़क पर ही गिर गया। होमगार्ड सागर ने चोटिल हुए कांस्टेबल का रेस्क्यू किया। तीर्थयात्री ने अपने वाहन में पहुंचाया अस्पताल चोटिल कांस्टेबल को देखते हुए तीर्थयात्री चंद्रशेखर पुत्र प्रभुदयाल निवासी नेहरू नगर, इंदौर मध्य प्रदेश ने अपनी गाड़ी में बैठे स्वजन तीर्थयात्रियों को दूसरे वाहन में शिफ्ट किया। अपने वाहन में घायल कांस्टेबल को सीएचसी बडकोट पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। चारधाम यात्रा सीजन के दौरान स्याना चट्टी चौकी में चमन को किया गया था तैनात थाना बडकोट के अंतर्गत स्याना चट्टी पुलिस चौकी में चमन तोमर को चारधाम यात्रा सीजन के दौरान तैनात किया गया था। स्यानचट्टी के निकट यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाबरकोट के पास पिछले छह वर्ष से भूस्खलन जोन बना हुआ है। 17 जुलाई 2018 को तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक इस भूस्खलन जोन में फंसे। जिसमें पुलिस अधीक्षक चोटिल हुए थे। जिन्हें तत्कालीन बडकोट के थानाध्यक्ष विनोद थपलियाल व पुलिस वाहन चालक ने बचाया था।

