Udham Singh Nagar: जसपुर में कच्ची दीवार गिरने से युवक की मौत, अधिक बारिश होने से कमजोर हो गई दीवार की नींव

जसपुर में कच्ची दीवार गिरने से युवक की मौत

संवाद सूत्र, जसपुर: भारी बारिश के चलते घर की कच्ची दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से घर में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भोगपुर गांव की बंगाली कालोनी निवासी डोरीलाल ने बीते साल पुराना कच्चा घर तोड़कर पक्का मकान बनवाया था। वह घर में अपनी पत्नी, दो बेटे व बहू के साथ रहते थे। जंगली जानवरों से बचाव के लिए पुराने मकान की कच्ची दीवारे खड़ी रहने दी थी। राजेश के ऊपर दीवार गिरने से हुई मौत शुक्रवार की सुबह पांच बजे उनका 25 वर्षीय बड़ा बेटा राजेश कुमार बिस्तर से उठकर कच्ची दीवार के पास लघुशंका करने गया था तभी दीवार भरभरा कर राजेश के ऊपर गिर गई। दीवार गिरने की आवाज होने पर पत्नी ने शोर मचा परिजनों व ग्रामीणों को जगाया। ग्रामीणों ने मिट्टी हटाकर राजेश को निकाला लेकिन तब तक राजेश की मौत हो चुकी थी। साल में दो बार गुजरात व राजस्थान मजदूरी करने जाता था मृतक ग्रामीणों ने बताया कि रात को भारी बारिश हुई थी जिसके कारण दीवार की जड़ कमजोर हो गई थी। राजेश अपने पीछे दो बेटे व पत्नी को छोड़ गया है। राजेश साल में दो बार गुजरात, राजस्थान में मेहनत मजदूरी करने जाता था। एक माह पहले ही राजस्थान से मजदूरी करके घर आया था। पतरामपुर पुलिस चौकी इंचार्ज भूप राम पौड़ी ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

