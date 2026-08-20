धनोरी के पास सड़क किनारे मिला युवती का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका

जागरण संवाददाता, काशीपुर । धनोरी के पास रामनगर रोड पर सड़क किनारे एक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह तड़के पुलिस को जानकारी मिली की सड़क किनारे एक युवती का शव पड़ा हुआ है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान नई बस्ती निवासी कांती के रूप में हुई है। जिसकी उम्र 16 से 20 साल के बीच लग रही है।