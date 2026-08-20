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धनोरी के पास सड़क किनारे मिला युवती का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका

By Abhishek Rawat Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:09 AM (IST)

काशीपुर के धनोरी में रामनगर रोड पर एक युवती का शव मिला है, जिसकी पहचान नई बस्ती निवासी कांती के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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जागरण संवाददाता, काशीपुर । धनोरी के पास रामनगर रोड पर सड़क किनारे एक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह तड़के पुलिस को जानकारी मिली की सड़क किनारे एक युवती का शव पड़ा हुआ है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान नई बस्ती निवासी कांती के रूप में हुई है। जिसकी उम्र 16 से 20 साल के बीच लग रही है।

फिलहाल मृतका के परिजनों की जानकारी की जा रही है। बताया की जिस परिस्थिति में शव मिला है, उसे देखते हुए प्राथमिक तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है।

कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया की युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे का क्या कारण है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस गहनता से जांच कर रही है।