उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा: मंदिर से लौट रही महिला को हाइड्रा ने कुचला, रोड पर बिखरे मांस के टुकड़े

संस जागरण, काशीपुर। टांडा मोड़ स्थित शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक महिला को एक हाइड्रा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान रामदुलारी यादव पत्नी सुनील यादव निवासी मोहल्ला टांडा उज्जैन के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, वह रोज की तरह मंदिर में पूजा-अर्चना करने गई थीं और घर वापस लौट रही थीं, तभी यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।