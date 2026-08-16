उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा: मंदिर से लौट रही महिला को हाइड्रा ने कुचला, रोड पर बिखरे मांस के टुकड़े
काशीपुर के टांडा मोड़ पर मंदिर से लौट रही एक महिला को हाइड्रा ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
HighLights
महिला मंदिर से लौटते समय हाइड्रा की चपेट में आई
हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई
पुलिस जांच जारी, आरोपी हाइड्रा चालक फरार है
संस जागरण, काशीपुर। टांडा मोड़ स्थित शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक महिला को एक हाइड्रा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान रामदुलारी यादव पत्नी सुनील यादव निवासी मोहल्ला टांडा उज्जैन के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, वह रोज की तरह मंदिर में पूजा-अर्चना करने गई थीं और घर वापस लौट रही थीं, तभी यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
लोगों की भारी भी
हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है तथा सड़कों पर भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरा दुख एवं नाराजगी व्यक्त की है।
वहीं घटना के बाद ट्रेन चालक मौके से फरार है। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। वह शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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