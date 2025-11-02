उत्तराखंड: खटीमा में रेलवे पटरी किनारे बोरे में मिली महिला की लाश, हड़कंप
उत्तराखंड के खटीमा में रेलवे पटरी के पास एक बोरे में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
जागरण संवाददाता, खटीमा। मंडी समिति के पीछे रेलवे पटरी किनारे स्थित झाड़ियों में प्लास्टिक के बंद बोरे में एक महिला का शव सड़ी-गली अवस्था में बरामद हुआ है। जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव के पास से एक माेबाइल भी मिला है। जिसकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है।
वहीं फॉरेसिंक फिल्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया गया है। रविवार की तड़के शिव कालोनी नौगवांठग्गू निवासी रवि देव ने पुलिस के 112 नंबर पर कॉल कर सूचना दी कि मंडी के पीछे रेवले पटरी को जाने वाले कच्चे रास्ते के किनारे स्थित झाड़ियों में सड़ी दुर्गंध आ रही है। इस पर एसएसआई ललित मोहन रावल, एसआई पंकज महर, एसआई विजय बोहरा पुलिस के बल के साथ मौके पर पहुंचे।
जहां उन्होंने देखा कि प्लास्टिक के बंद बोरे में एक महिला का शव है। जो कि सड़ी गली अवस्था में था। इस पर महिला उपनिरीक्षक रुबी मौर्य मौके पर पहुंची, उन्होंने चेक कि तो शव की दाहिने हाथ की अंगूलियों में अंग्रेजी में आनंद एवं कोहनी में आनंद लवस लिखा हुआ था। साथ ही शव के पास एक मोबाइल भी पड़ा हुआ था। जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिसके बाद शव को सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस धौनी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। रविवार की सुबह रुद्रपुर से फॉरेसिंक फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंची। जहां उसने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए। इसके अलावा पुलिस ने महिला की शिनाख्त के आसपास क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया। मौके पर एसओजी की टीम भी पहुंच गई है। जो शव के पास मिले मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने में जुटी हुई है।
