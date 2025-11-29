सिम फाइव-जी में अपडेट कराने गया था, हो गई एक लाख की धोखाधड़ी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। साइबर ठगों ने फैक्ट्री कर्मी से मोबाइल सिम फाइव जी करने के नाम पर एक लाख की धोखाधड़ी कर दी। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पंतनगर थाना क्षेत्र निवासी फैक्ट्री कर्मी ने बताया कि 15 नवंबर को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से काल आई। कालर ने कहा कि वह एयरटेल कम्पनी से बात कर रहा है। उनका सिम कार्ड जो फाइव-जी में चल रहा है वह अभी अपडेट नहीं हुआ है। बाद में उसने एयरटेल की आफिशियल एप्लीकेशन जो उसके मोबाइल पर पहले से ही थी उसे खुलवाकर ई-सिम एक्टीवेशन की प्रोसेस करवा ली।

एक घंटे बाद सिम कार्ड से नेटवर्क चले गए। 16 नवंबर को उसके मोबाइल पर नेटवर्क आ गया। साथ ही उसे काल कर बताया गया कि उनकी मेल आईडी को भी इसमें अपडेट करना है। इसके बाद शाम तक सिम खुल जाएगी। इस पर उसने अपनी मेल आइडी भी दे दी।। काल कटते ही उसका सिम कार्ड का नेटवर्क भी चला गया। दो दिन तक उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आए तो एयरटेल आफिस जाकर संपर्क किया।

इस दौरान उन्होंने बताया कि एयरटेल की ओर से इस तरह की कोई काल नहीं की जाती है। जिसके बाद एयरटेल कार्यालय से उन्हें नया सिम देकर उसे एक्टिव कर दिया। बाद में उसने अपने एचडीएफसी बैंक खाता चे किया तो पता चला कि 10 ट्रांजेक्शन के माध्यम से उसके खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए गए है। उसने पुलिस से आरोपित पर कार्रवाई कर रुपये वापस दिलाने की मांग की है।