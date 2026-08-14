उत्तराखंड में अब ट्रेन का सफर होगा और सेफ, पटरियों पर लगेगा सुरक्षा ‘कवच’

जागरण संवाददाता , रुद्रपुर। उत्तराखंड की रेल पटरियों पर सफर को अब तकनीक का सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के अंतर्गत उत्तराखंड से जुड़े रेलखंडों पर कवच संस्करण 4.0 लगाने की मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था पर 295 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें काठगोदाम, काशीपुर, रामनगर और टनकपुर जैसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग शामिल हैं।

कवच 4.0 के दायरे में इज्जतनगर से काठगोदाम के बीच का रेलखंड शामिल है, जहां कुल नौ स्टेशन आते हैं। काठगोदाम तक आने-जाने वाली ट्रेनों के लिए यह तकनीक संचालन की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करेगी। लालकुआं से काशीपुर के बीच भी कवच प्रणाली लगाई जाएगी, जिसमें चार स्टेशन शामिल हैं।

काशीपुर क्षेत्र से गुजरने वाली रेल सेवाओं के लिए यह प्रणाली अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगी। रामनगर से कटघर तक के रेल मार्ग पर भी कवच 4.0 लगाया जाएगा, जिसमें चार स्टेशन शामिल हैं। इस मार्ग पर ट्रेन की गति और परिचालन की निगरानी कवच प्रणाली के जरिए की जाएगी।