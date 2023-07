Crime: मुस्लिम प्रोफेसर छात्राओं से छेड़छाड़ कर बनाता था धर्म बदलने का दबाव; कहता था- मुंह खोला तो फेल कर दूंगा

Uttarakhand Crime अंग्रेजी के प्रवक्ता ने छात्राओं से छेड़छाड़ कर दी। इससे नाराज अभिभावकों ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर कालेज पहुंच हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि संबंधित प्रवक्ता काफी समय से छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहा है लेकिन अब तक उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। आरोप लगाया कि नफीस अहमद छात्राओं से छेड़छाड़ करता है। धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाता है।

Uttarakhand Crime: पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया।

