उत्तराखंड में भीषण हादसा: तेज रफ्तार बस ने ट्रॉला में मारी टक्कर, 22 मजदूर घायल

संवाद सहयोगी, जागरण उधमसिंह नगर। लखीमपुर खीरी से श्रमिकों को लेकर देहरादून जा रही प्राइवेट बस नेशनल हाईवे-74 स्थित ग्राम कनोरा के कट पर सड़क किनारे खड़े ट्रॉला में पीछे से जा टकराई। हादसे में बस में सवार 22 यात्री घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एंबुलेंस व स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रीय राजमार्ग-74 स्थित ग्राम कनौरा में कट के पास ट्रॉला संख्या (यूपी79/एटी5693) सड़क किनारे खड़ा था। बताया जाता है कि इसी बीच गुरुवार की मध्य रात्रि करीब 12 बजे रुद्रपुर की ओर से काशीपुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस संख्या (यूपी31/टी 8654) पीछे से ट्रॉला में जा टकराई।

ये हैं घायल जिसमें कुलदीप पुत्र जोगीराम, राजू सिंह पुत्र दुखीराम, अमित मोर्य पुत्र सूरज प्रकाश, सुलेखा देवी पत्नी उत्तम कुमार, अतुल पुत्र द्वारिका प्रसाद, प्रतीक पुत्र सुनील, अच्छे लाल पुत्र भवानी प्रसाद, राम बहादुर पुत्र बाबूराम, छोटेलाल पुत्र बिंद्रा, सूरज कुमार पुत्र माधवराव, मुकेश कुमार पुत्र बेचेलाल, रामप्रसाद पुत्र गोवर्धन, सरस्वती पत्नी धीरज कुमार, धीरज कुमार पुत्र हरपाल, अजय कुमार पुत्र राम लोचन, शराफत खान पुत्र खलील खान, पटवारी पुत्र रामलोचन, छेलु पुत्र महेश यादव, सरिता देवी पत्नी आशीष, सार्थक पुत्र आशीष अवस्थी, संतोष पुत्र राम प्रसाद, छोटू पुत्र सोहनलाल आदि घायल हो गए।

सभी घायल जनपद लखीमपुर खीरी (उप्र) के अलग-अलग गांवों के निवासी हैं। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बस के अंदर फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया। बस के अगले हिस्से में फंसे व्यक्ति को गैस कटर से केबिन काटकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस व स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है।