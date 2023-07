दिल्ली में रुद्रपुर विधानसभा के शिव भक्तों का केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री ने किया स्वागत, शिव जागरण का भी आयोजन

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री व सांसद अजय भट्ट ने दिल्ली में रुदपुर विधानसभा के शिव भक्तों का स्वागत किया। इस मौके पर शिव जागरण का आयोजन किया गया। रुद्रपुर से अमरनाथ यात्रा पर गए शिव भक्तों का केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने स्वागत कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने यात्रा को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां की हैं।

दिल्ली में रुद्रपुर विधानसभा के शिव भक्तों का केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री ने किया स्वागत

जागरण संवाददाता, रुद्र पुर: केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री व सांसद अजय भट्ट ने दिल्ली में रुद्रपुर विधानसभा के शिव भक्तों का स्वागत किया। इस मौके पर शिव जागरण का आयोजन किया गया। रुद्रपुर से अमरनाथ यात्रा पर गए शिव भक्तों का केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने स्वागत कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने यात्रा को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। किसी प्रकार की यात्रा मार्ग में परेशानी नहीं होगी। केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री ने शिव जागरण के बाद प्रसाद का वितरण किया, जिसमें मुख्य रूप से श्याम जाजू जी, राकेश मिश्रा,आराध्या स्वामी,जिला महामंत्री अमित नारंग जी, सांसद प्रतिनिधि योगेश वर्मा,सुनील ठुकराल, मयंक कक्कड़,अजय चड्डा,राजन राठौर,निशांत भल्ला,अंकित नरूला,आदेश ठाकुर,संदीप चावला, अवनीश त्रिवेदी आदि शामिल थे।

