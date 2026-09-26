रुद्रपुर में सौतेले पिता की करतूत, सालों से बेटी के साथ सो रहा था... शोषण का आरोप
रुद्रपुर में एक युवती ने अपने सौतेले पिता पर कई सालों से शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। विरोध करने ...और पढ़ें
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जासं, रुद्रपुर। युवती से सौतेला पिता कई वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहा है। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को एक युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र सौंपा।
इस दौरान उसने बताया कि उसके पिता कई साल से उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। वह विरोध करती तो उसे धमकाया जाता था। 25 जून की देर रात भी पिता उसके कमरे में आए। युवती के मुताबिक, घटना के बाद उसने हिम्मत जुटाकर मां को पूरी बात बताई।
जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत करने का निर्णय लिया। पीड़िता ने बताया कि पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वाहन चलाते हैं। उसके माता-पिता दोनों की यह दूसरी शादी है। पीड़िता ने आरोपित सौतेले पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।