Udham Singh Nagar: एसटीएफ से बचने के लिए तीन मंजीले से पाइप के सहारे नीचे उतर रहा 25 हजार का इनामी गिरा, मौत

लंबे समय से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी की गिरफ्तारी को एसटीएफ ने आदर्श कालोनी क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान आरोपित तीनमंजिले मकान से एसटीएफ से बचने के लिए पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा। जिससे पाइप टूटने से इनामी बदमाश की मौत हो गई। राज्य भर में पुलिस और एसटीएफ की टीमें इस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी।

एसटीएफ से बचने के लिए तीन मंजीले से पाइप के सहारे नीचे उतर रहा 25 हजार का इनामी गिरा, मौत

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। लंबे समय से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी की गिरफ्तारी को एसटीएफ ने आदर्श कालोनी क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान आरोपित तीनमंजिले मकान से एसटीएफ से बचने के लिए पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा। जिससे पाइप टूटने से इनामी बदमाश की मौत हो गई। राज्य भर में पुलिस और एसटीएफ की टीमें इस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी।

Edited By: Abhishek Pandey