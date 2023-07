Udham singh Nagar News: गोशाला में आग लगने से तीन मवेशियों की मौत, विधायक ने दिया मदद का आश्वासन

गोसीकुआं भुड़ाई गांव में सोमवार देर रात विपिन सिंह राना की गोशाला में अचानक आग लग गई। अग्निकांड में तीन मवेशियों की मौत हो गई जबकि एक गाय गंभीर रूप से झुलस गई। रात करीब दो बजे आसपास के ग्रामीणों ने घर से बाहर आने पर गोशाला में आग लगी देखी। उन्होंने इसकी सूचना गोशाला स्वामी विपिन राना को दी। आग लगते ही मौके पर काफी भीड़ जुट गई।

गोशाला में आग लगने से तीन मवेशियों की मौत

खटीमा, जागरण संवाददाता: गोसीकुआं भुड़ाई गांव में सोमवार देर रात विपिन सिंह राना की गोशाला में अचानक आग लग गई। अग्निकांड में तीन मवेशियों की मौत हो गई, जबकि एक गाय गंभीर रूप से झुलस गई। रात करीब दो बजे आसपास के ग्रामीणों ने घर से बाहर आने पर गोशाला में आग लगी देखी। उन्होंने इसकी सूचना गोशाला स्वामी विपिन राना को दी। आग लगते ही मौके पर काफी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने मोटरों से पानी डालकर बमुश्किल आग बुझाई। अग्निकांड में एक भैंस, एक पड्डा और एक बछिया की झुलसकर मौत हो गई, जबकि एक गाय गंभीर रूप से झुलस गई। मंगलवार को सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौका मुआयना कर क्षति का आकलन किया। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक भुवन कापड़ी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

Edited By: Shivam Yadav