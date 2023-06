Kashipur News: एसओजी और पुलिस टीम ने मिलकर संदिग्ध युवक को दबोचा, 33 ग्राम स्मैक हुई बरामद; केस दर्ज

Kashipur News गुरुवार को एएसपी अभय सिंह ने बताया कि बुधवार की देर शाम बांसफोड़ान चौकी प्रभारी सुनील सुतेडी व एसओजी की टीम संयुक्त रूप से गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि अल्ली खा स्थित पीपल का बाग में एक संदिग्ध युवक स्मैक बेच रहा है। जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को धर दबोचा।

एसओजी व पुलिस टीम ने 33 ग्राम स्मैक के साथ युवक को किया गिरफ्तार

काशीपुर, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में लगातार नशे के कारोबार और कारोबारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली। उधम सिंह नगर के काशीपुर में पुलिस ने नशे के कारोबारी को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से नशीले पदार्थ भी हासिल किए। एसओजी व कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को 33 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई गुरुवार को एएसपी अभय सिंह अपने कार्यालय में मामले का खुलासा किया। बताया कि बुधवार की देर शाम बांसफोड़ान चौकी प्रभारी सुनील सुतेडी व एसओजी की टीम संयुक्त रूप से गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि अल्ली खा स्थित पीपल का बाग में एक संदिग्ध युवक स्मैक बेच रहा है। जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को धर दबोचा। 33 ग्राम स्मैक बरामद तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 33 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनीस अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी अल्ली खा बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी का चालान कर कोर्ट में पेश करेगी। इस टीम ने हासिल की सफलता पुलिस टीम में कोतवाल मनोज रतूड़ी, एसएसआई प्रदीप मिश्रा, एसआई दीपक जोशी, एसआई मनोज जोशी, एसओजी के विनय कुमार, दीवान बोरा, प्रदीप कुमार, दीपक कठैत शामिल रहे। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अन्य राज्यों से यहां नशीले पदार्थ लाकर बेचे जा रहे हैं।

Edited By: Swati Singh