Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

एसआईआर पर सियासी रार, उत्तराखंड के साथ यूपी की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है पूर्व विधायक और उनके परिवार के नाम

By Lalit Pandey Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:21 PM (IST)

कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और उनके परिवार पर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप लगाया है।

किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ का भाजपा पर बड़ा सियासी हमला।

किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ का भाजपा पर बड़ा सियासी हमला।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। एसआईआर पर सियासी रार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने गुरुवार को बड़ा सियासी हमला बोला। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का नाम किच्छा और उत्तर प्रदेश के बस्ती कस्बे की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं।

दावा किया कि शुक्ला ही नहीं बल्कि उनके परिवार के कई नाम भी उप्र के अलग-अलग कस्बों में दर्ज हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट की कापी दिखाते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडे अपनाने वालों से भाजपा का ग्रामीण मंडल अध्यक्ष तक अछूता नहीं है। उसका नाम भी किच्छा व लखीमपुर की मतदाता सूची में दर्ज है।

गुरुवार को सिटी क्लब में प्रेस वार्ता में विधायक बेहड़ ने कहा कि वे जो वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं, वह इलेक्शन कमेटी की वेबसाइट से निकाली गई है। उन्होंने तमाम नाम ऐसे दिखाए जो उत्तराखंड के साथ उप्र के अलग-अलग जिलों में दर्ज हैं। बेहड़ ने कहा कि किच्छा की मतदाता सूची में राजेश शुक्ला पुत्र रामसुमेर शुक्ला के नाम से दर्ज है जबकि बस्ती में यही नाम राजेश पुत्र रामसुमेर शुक्ला के नाम से है।

ऐसे में राजेश शुक्ला बताएं कि उनका वोट कहां है? बेहड़ ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के भतीजे सचिन शुक्ला का नाम लिस्ट में प्रयागराज और किच्छा दोनों जगह दर्ज है। इसी क्रम में उन्होंने एक और वोटर लिस्ट दिखाई जिसमें भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मयंक तिवारी का नाम लखीमपुर खीरी व किच्छा में होने का दावा किया।

विधायक ने पूर्व विधायक के भाई दिनेश शुक्ला और उनके पिता का नाम दर्ज होने वाली उप्र की मतदाता सूची का भी जिक्र किया। कहा कि किच्छा में आठ हजार लोगों के नाम पर फर्जी आपत्तियां लगाई गई हैं। केवल नाम के आधार पर आपत्ति लगाना सही नहीं है। विधायक बेहड़ ने कहा कि पूर्व विधायक ने चुनाव आयोग के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। किच्छा में उन लोगों के नाम पर भी आपत्तियां लगा दी हैं जिनके नाम परिवारों से कहीं तक नहीं मिलते हैं।

दावा किया कि जिन लोगों के नाम पर आपत्ति लगी हैं, उनका नाम कहीं नहीं मिलेगा। बेहड़ ने दावा किया कि डबल वोट के नाम पर लोगों को डराने का काम भी किया जा रहा है कि उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी। शाजिद अली नाम का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि उसे डरा धमकाकर हस्ताक्षर करा लिए गए। उसका नाम बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में दिखाया गया, लेकिन दावा करने वाले प्रमाणित नहीं कर पाए।

उसी शाजिद ने एसडीएम को लिखकर दिया है कि उसके साथ धोखा हुआ है। किच्छा में रहने वाले लोगों को जबरन एसडीएम के समक्ष ले जाकर हस्ताक्षर कराए गए हैं। यही युवक उनके घर रोते हुए पहुंचा। सीसीटीवी में इसका प्रमाण कैद है। विधायक बेहड़ ने कहा कि हर राज्य में एक व्यक्ति के नाम के कई हो सकते हैं, लेकिन उनकी वोटों और परिवार के सदस्यों के नामों का मिलान चुनाव आयोग को कराना चाहिए।

मेरा नाम दो जगह तो बेहड़ ने आपत्ति क्यों नहीं लगवाई : शुक्ला

जासं, रुद्रपुर: किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के दो राज्यों में वोट होने के दावों पर भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने भी सियासी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपत्तियों पर विधायक बेहड़ इतना तिलमिला क्यों रहे हैं। उन्होंने बेहड़ के बयानों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि अगर राजेश शुक्ला का नाम किच्छा और बस्ती की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो इस पर आपत्ति अभी तक दर्ज क्यों नहीं कराई गई।

आपत्ति में अगर उनका नाम किच्छा से कटता तो इससे तो बेहड़ की ही राजनीतिक राह आसान होती। बिना आपत्ति बयानबाजी करने से तो समाधान निकलने वाला है नहीं। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस इसलिए परेशान है कि इससे पहले के चुनावों में जीतने के लिए वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा फर्जी वोट जोड़ने का काम इसी पार्टी के लोग करते रहे हैं। आज जब शुद्धिकरण हो रहा है तो इन्हें लग रहा है कि अब सियासी जमीन बच नहीं पाएगी। लिहाजा बौखलाहट सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि वे बेहड़ के हर दावे का मजबूती से जवाब देंगे।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में एसआईआर से मतदाता सूची में बड़ा बदलाव, 49743 वोटों पर संकट; टेंशन में भाजपा और कांग्रेस

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में एसआईआर ने बनाया घनचक्कर, पिंटू-मिंटू और कालिया के चक्कर में परेशान हुए लोग