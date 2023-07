Rudrapur: दरोगा पर बाइक चढ़ाने वाला पुलिस अभिरक्षा से हुआ फरार, मचा हड़कंप; जानिए क्या था मामला

Rudrapurसिडकुल चौकी में तैनात दरोगा मोहन भट्ट पर बाइक चढ़ाने वाला बदमाश पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। घायल आरोपितों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। उनका पुलिस अभिरक्षा में उपचार चल रहा था। इसी दौरान मौका पाकर संजू पुत्र प्रेम सिंह निवासी ट्रांजिट कैम्प हथकड़ी से हाथ निकाल कर फरार हो गया। आरोपित के फरार होने से हड़कंप मच गया है।

दरोगा पर बाइक चढ़ाने वाला पुलिस अभिरक्षा से हुआ फरार, मचा हड़कंप; जानिए क्या था मामला

रुद्रपुर, जागरण संवाददाता। दरोगा पर बाइक चढ़ाने वाला एक आरोपित पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। उसका जिला अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में उपचार चल रहा था। उसके फरार होने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल उसकी तलाश में जुट गई है। मंगलवार रात चेन स्नेचिंक की दो घटनाओं के बाद पुलिस ने बाइकर्स गिरोह की धर पकड़ के लिए सिडकुल चौक के पास घेराबंदी कर दी थी। पुलिस घेराबंदी देख कर बेखौफ बाइकर्स ने दरोगा मोहन भट्ट पर बाइक चढ़ा जान से मारने का प्रयास किया था। घायल हो गए थे दरोगा बाइक चढ़ने से दरोगा मोहन भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वही बाइकर्स भी बाइक गिर जाने पर घायल हो गए थे। घायल आरोपितों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। उनका पुलिस अभिरक्षा में उपचार चल रहा था। हथकड़ी से हाथ निकाल हुआ फरार गुरुवार सुबह पुलिस कर्मी को नींद आ गयी और दूसरा बाथरूम में ब्रश करने के लिए गया था। इसी दौरान मौका पाकर संजू पुत्र प्रेम सिंह निवासी ट्रांजिट कैम्प हथकड़ी से हाथ निकाल कर फरार हो गया। उसके फरार होने पर हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाश का भागने का रूट खंगालना शुरू कर दिया। साथ ही रुद्रपुर में लगे सीसीटीवी भी पुलिस की अलग अलग टीम ने खंगलने शुरू कर दिये।

Edited By: Swati Singh