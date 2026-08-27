रुद्रपुर में चालान करने के बजाय बाइक सवार से ली रिश्वत, एसएसपी ने एसआई सहित दो किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेने के आरोप में एसआई और एएसआई पर गाज गिरी है। नैनीताल रोड पर बिना हेलमेट बाइक सवार युवकों को रोकने के बाद चालान करने के बजाय उनसे रुपये लेने के मामले की जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसएसपी अजय गणपति ने एसआई राम सिंह और एएसआई बलवंत सिंह को निलंबित कर दिया है।



बुधवार को शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस के साथ पुलिसकर्मी भी तैनात थे। इसी दौरान नैनीताल रोड पर एसआई राम सिंह और एएसआई बलवंत सिंह ने बिना हेलमेट बाइक सवार युवकों को रोक लिया। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने बाइक सवारों से बातचीत की और चालान करने के बजाय उन्हें जाने दिया।