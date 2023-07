Rudrapur News: पॉक्सो में नामजद आरोपी ने फंदे से लटककर की आत्महत्या, तीन साल पहले भागकर की थी शादी

पारिवारिक कलह में ट्रांजिट कैंप निवासी युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उस पर बरेली में पॉक्सो का मुकदमा चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता के मायके वालों की धमकी से घबराकर उसने यह कदम उठाया।

रुद्रपुर, जागरण संवाददाता: पारिवारिक कलह में ट्रांजिट कैंप निवासी युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उस पर बरेली में पॉक्सो का मुकदमा चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता के मायके वालों की धमकी से घबराकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से सिकोरिया शेरगढ़ बरेली निवासी 22 वर्षीय शेर सिंह पुत्र नेत्रपाल अपनी पत्नी के साथ फुलसुंगा मार्ग स्थित जनपथ कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। तीन साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते उसने भागकर शादी की थी। इसके चलते उसकी पत्नी के पिता ने उस पर नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए पॉक्सो में केस दर्ज कराया था। तारीख पर लौटने के बाद पत्नी से हुआ था विवाद सोमवार को बरेली से तारीख से लौटने के बाद उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। विवाद के बाद शेर सिंह की पत्नी रिश्तेदार के घर चली गई और उसने खिड़की में दुपट्टे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ घंटे बाद जब उसकी पत्नी वापस आई तो वह लटका हुआ मिला। यह देख उसके होश उड़ गए। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्र हुए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप सुंदरम शर्मा पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी ली। साथ ही शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। युवती का पिता दे रहा था जान से मारने की धमकी मृतक के मामा शिव सिंह का आरोप था कि जिस युवती से उसके भांजे ने शादी की थी। उसी का पिता बार-बार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। कोर्ट में तारीख के दौरान भी मृतक के मायके वालों ने धमकी दी थी, जिसके बाद से युवक मानसिक अवसाद से गुजर रहा था। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि मृतक पर पाक्सो का केस दर्ज है। उसने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच की जा रही है।

Edited By: Shivam Yadav