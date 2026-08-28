उत्तराखंड के रुद्रपुर में थूकने के बाद दूध बांटने वाला मुस्लिम दूधिया गिरफ्तार, CCTV में कैद हुई थी हरकत

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। थूकने के बाद घरों में दूध बांटने वाले मुस्लिम दूधिये शाहिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है। वार्ड नंबर 35 रविंद्र नगर में मुस्लिम युवक लंबे समय से दूध बांटने आ रहा था। बुधवार दोपहर वह दूध के केन (डोल) को अपने मुंह के पास लेकर आया और फिर वह दूध बांटने चला गया।

लोगों ने उस पर थूकने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरु कर दिया था। लोगों की भीड़ जमा हो गई तो सूचना पर पुलिस पहुंची और दूधिए को अपने साथ ले गई। बाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जोगेंद्र सिंह ने आवास विकास चौकी में तहरीर देकर प्राथमिकी पंजीकृत करने की मांग की।