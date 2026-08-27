दूधिया बर्तन में थूकने के बाद बेच रहा था दूध... उत्तराखंड के रुद्रपुर में सामने आया मामला, भारी आक्रोश

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । अन्य स्थानों पर थूकने के बाद खाद्य पदार्थों के मामले सामने आ रहे थे, अब रुद्रपुर में भी ऐसे ही मामले ने सनसनी फैला दी है। रविंद्र नगर में एक मुस्लिम दूधिया डोल में थूकने के बाद घरों में दूध बांट रहा था, जिसे लोगों ने पकड़ लिया।

उसकी पूरी करतूत सीसीटीवी से सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश भड़क उठा। उन्होंने दूधिये पर जेहादी मानसिकता से काम करने का आरोप लगाते हुए पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है।

वार्ड नंबर 35 रविंद्र नगर में मुस्लिम दूधिया लंबे समय से दूध बांटने आ रहा है। वह एक स्थान पर अपनी बाइक खड़ी कर छोटे डोल से घरों में दूध की आपूर्ति करता था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो रही है और उसका जेहादी सच सामने आने वाला है।

लगा हुआ था सीसीटीवी बुधवार दोपहर उसने अपनी बाइक जहां खड़ी की वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। बाइक खड़ी करने के उपरांत उसने डोल निकाला और एक बार वह दूध देकर वापस आ गया। जब वह वापस आया तो उसने बड़े डोल से दूध निकाल कर छोटे डोल में डाला। बड़ी सफाई से वह डोल को अपने मुंह के पास लेकर आया और उसके बाद वह दूध देने चला गया।

डोल को मुंह के पास जाने पर लोगों ने उस पर थूकने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरु कर दिया। देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर आवास विकास चौकी की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। आक्रोशित लोगों द्वारा उसके साथ किसी तरह की मारपीट की संभावना के चलते ऐहतियातन पुलिस दूधिये को अपने साथ ले गई।