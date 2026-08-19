व्हाट्सएप पर आरटीओ चालान लिंक खोलना पड़ा महंगा, खाते से उड़ गए 1.10 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। व्हाट्सएप पर आया आरटीओ चालान का लिंक करना बगवाड़ा निवासी व्यक्ति को महंगा पड़ गया। लिंक पर क्लिक करने के एक दिन बाद उनके यूको बैंक के खाते से 1.10 लाख रुपये निकल गए। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

वार्ड 10 ब्राहाणो की ढाणी चिड़ावा सूरजगढ़ जिला झुझूनू राजस्थान निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि वह कस्तुरी वाटिका फेस दो बगवाड़ा में रहता है। 10 अगस्त की रात उसके व्हाट्सएप पर एक लिंक आया। लिंक आरटीओ चालान के नाम से था। इस पर उसने लिंक खोल लिया।

12 अगस्त को जब उन्होंने अपने यूको बैंक खाता चेक किया तो उसमें 110099 रुपये गायब थे। इसका पता चलते ही उसने जानकारी ली तो पता चला कि 11 अगस्त की शाम साढ़े पांच बजे रुपये निकाले गए हैं। उसने पुलिस से कार्रवाई कर रुपये बरामदगी की मांग की है।