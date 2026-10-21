उत्तराखंड में हादसा: अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे बाइक सवार, पीछे से आ रहे वाहन ने कुचला

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। मंगलवार देर रात लालता प्रसाद दोस्त के साथ बहेड़ी जा रहा था। इसी बीच उसकी बाइक किच्छा रोड चंदोला अस्पताल के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इस दौरान पीछे से आ रहा तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल दिया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लालता प्रसाद पुत्र प्रेम शंकर उम्र 32 निवासी ग्राम पस्तौर थाना भोजीपुरा बरेली यूपी यहां रेशमबाड़ी में किराए पर रह कर काम करता था। उसके दो बच्चे हैं।