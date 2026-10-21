उत्तराखंड में हादसा: अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे बाइक सवार, पीछे से आ रहे वाहन ने कुचला
मंगलवार देर रात रुद्रपुर में एक सड़क हादसे में लालता प्रसाद की मौत हो गई। उनकी बाइक गिरने के बाद ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। मंगलवार देर रात लालता प्रसाद दोस्त के साथ बहेड़ी जा रहा था। इसी बीच उसकी बाइक किच्छा रोड चंदोला अस्पताल के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इस दौरान पीछे से आ रहा तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल दिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लालता प्रसाद पुत्र प्रेम शंकर उम्र 32 निवासी ग्राम पस्तौर थाना भोजीपुरा बरेली यूपी यहां रेशमबाड़ी में किराए पर रह कर काम करता था। उसके दो बच्चे हैं।
सूचना पर परिवार के लोग पहुंचे। एसआई मोहन चंद्र जोशी ने शव पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा है। बाईक के पीछे बैठा दोस्त बाल बाल बच गया। पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है।
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