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    ऊधम सिंह नगर में तेज रफ्तार कार ने छीनी पति-पत्नी की जिंदगी, पल भर में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 01:47 PM (IST)

    ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में संतोष यादव और उनकी पत्नी सुनीता यादव की मौत हो गई। इस घटना से उनके 18 वर्षीय बेटी प्रियंका और 1 ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत।

    2. तेज रफ्तार कार ने संतोष और सुनीता को टक्कर मारी।

    3. 18 वर्षीय बेटी और 14 वर्षीय बेटा हुए अनाथ।

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। जिस घर में सोमवार सुबह तक बच्चों की आवाज और माता-पिता की मौजूदगी थी, वहां अब मातम पसरा है। एक दर्दनाक सड़क हादसे ने महज कुछ पलों में 18 वर्षीय प्रियंका और 14 वर्षीय यश से उनके मां-बाप का साया छीन लिया। संतोष यादव और उनकी पत्नी सुनीता यादव की मौत की खबर सुनकर दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    मंगलवार को गोरखपुर से पहुंचे स्वजन ने पोस्टमार्टम हाउस में बेटे और बहू के शव देखे तो माहौल चीख-पुकार से गमगीन हो गया। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के झगहा बकसुरी गांव मेवड़ी निवासी 48 वर्षीय संतोष यादव सिडकुल स्थित नेस्ले कंपनी के प्रोडक्शन विभाग में तैनात थे।

    वह करीब 14 वर्षों से रुद्रपुर के धर्मपुर गांव में पत्नी 40 वर्षीय सुनीता यादव, बेटी प्रियंका और बेटे यश के साथ रह रहे थे। परिवार ने यहां अपना मकान भी बना लिया था। सोमवार शाम संतोष और सुनीता रिंग रोड से दानपुर की ओर से धर्मपुर पैदल लौट रहे थे।

    इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर सड़क से नीचे दूर जा गिरे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। माता-पिता की मौत की खबर मिलते ही प्रियंका और यश बदहवास हो गए।

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    मंगलवार को संतोष के पिता राम चंद्र यादव, मां द्रोपती देवी समेत अन्य स्वजन गोरखपुर से रुद्रपुर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। बेटे और बहू के शव देखते ही स्वजन फूट-फूटकर रो पड़े। राम चंद्र यादव ने बताया कि उनके तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। संतोष उनका सबसे बड़ा बेटा था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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