रुद्रपुर में गरमाई राजनीति: पूर्व विधायक ठुकराल पर FIR दर्ज, दबिश देने घर पहुंची पुलिस टीम

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। कुमाऊं आयुक्त के सामने विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच विवाद हो गया था। इस मामले में पुलिस ने सहायक निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर ठुकराल पर सरकारी कार्य में बांधा पहुंचाने की प्राथमिकी पंजीकृत कर उनके एलाइंस कॉलोनी स्थित घर पहुंची लेकिन वह नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस वापस लौट आई।

सोमवार को मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समीक्षा बैठक थी। बाहर गए हुए थे ठुकराल, नहीं मिले बैठक के दौरान विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद विधायक शिव अरोरा समर्थकों के साथ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर गालीगलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने में बैठ गए थे।