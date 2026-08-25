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रुद्रपुर में गरमाई राजनीति: पूर्व विधायक ठुकराल पर FIR दर्ज, दबिश देने घर पहुंची पुलिस टीम

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Tue, 25 Aug 2026 12:51 PM (IST)

रुद्रपुर में विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच विवाद के बाद ठुकराल पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप में FIR दर्ज हुई। पुलिस उनके आवास पर पहुंची लेकिन वह वहां नहीं मिले।

पूर्व विधायक ठुकराल पर प्राथमिकी के बाद उनके घर में पुलिस की दबिश के खिलाफ कांग्रेसी!

पूर्व विधायक ठुकराल पर प्राथमिकी के बाद उनके घर में पुलिस की दबिश के खिलाफ कांग्रेसी!

HighLights

  1. विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक ठुकराल के बीच विवाद हुआ

  2. ठुकराल पर सरकारी कार्य में बाधा डालने की प्राथमिकी दर्ज

  3. पुलिस ठुकराल के आवास पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिले

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। कुमाऊं आयुक्त के सामने विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच विवाद हो गया था। इस मामले में पुलिस ने सहायक निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर ठुकराल पर सरकारी कार्य में बांधा पहुंचाने की प्राथमिकी पंजीकृत कर उनके एलाइंस कॉलोनी स्थित घर पहुंची लेकिन वह नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस वापस लौट आई।

सोमवार को मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समीक्षा बैठक थी।

बाहर गए हुए थे ठुकराल, नहीं मिले

बैठक के दौरान विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद विधायक शिव अरोरा समर्थकों के साथ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर गालीगलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने में बैठ गए थे।

rudrpur protests small

धरने में बैठे किच्छा विधायक।

देर रात सहायक निर्वाचन अधिकारी की तहरीर पर पंतनगर थाने में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के विरुद्ध सरकारी कार्य में बांधा पहुंचाने की प्राथमिकी पंजीकृत हुई थी, जिसके बाद भाजपाइयों ने धरना समाप्त कर दिया था। हालांकि पूर्व विधायक ठुकराल ने भी सिडकुल पुलिस को तहरीर सौंपी थी लेकिन पुलिस उसकी फिलहाल जांच कर रही है।

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पुलिस टीम वापस गई

पूर्व विधायक पर हुए प्राथमिकी के बाद पुलिस की चार वाहन उनके एलाइंस स्थित आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनकी धर्मपत्नी ही घर पर थी, जबकि पूर्व विधायक घर पर नहीं थे। पूर्व विधायक के न मिलने पर पुलिस की टीम वापस लौट आई।

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किच्छा विधायक भी पहुंचे

किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि केस दबाव में लिखा गया है, बिना वारंट के घर में दबिश कैसे दी गई है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। इस दौरान पुलिस ने धक्का मुक्की हो गई। विधायक बेहड एसएसपी दफ्तर पहुंचे तो किच्छा विधायक एसएसपी ऑफिस में धरने में बैठ गए।