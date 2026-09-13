पंत धान-29... पंत जौ-1091... पंत संकर-9 और पीआरबी 2015-2, उत्तराखंड में उगेंगे नए किस्मों के आनाज

संसू, पंतनगर। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों की छह उन्नत किस्में अब उत्तराखंड के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में किसानों के लिए उपलब्ध होंगी।

देहरादून में सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण डा. सुरेंद्र नारायण पांडेय की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड राज्य बीज उप-समिति की 16वीं बैठक में छह फसलों की एक-एक किस्म को प्रदेश में खेती के लिए अनुमोदित किया गया। इनमें धान की पंत धान-29, जौ की पंत जौ-1091, मक्का की पंत संकर-9, राई की पीआरबी 2015-2, ज्वार की पंत चरी-16 और जई की पंत चारा जई-5 शामिल हैं।

पंत जौ-1091 को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किया गया है। तीन वर्ष के परीक्षणों में इसने प्रचलित किस्मों की तुलना में 5.87 से 21.98 प्रतिशत तक अधिक उपज दी। इसकी उपज क्षमता 38.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही। यह रतुआ और आवृत कंड रोग के प्रति अवरोधी है।



मक्का और राई भी देंगी बेहतर उपज

पंत संकर-9 को मैदानी क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किया गया है। खरीफ में इसकी उपज क्षमता 84.85 और बसंत में 92.13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही। वहीं राई की पीआरबी 2015-2 ने प्रचलित किस्मों से 12.95 से 15.55 प्रतिशत अधिक उपज दी। यह 134 दिन में पकती है और इसमें 40.8 प्रतिशत तेल की मात्रा है।



चारे की दोनों किस्में पशुपालकों के लिए उपयोगी