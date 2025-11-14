Paper Leak: पंत विवि फिर से कराएगा बीटेक की परीक्षा, डिग्री लेने वाले छात्रों की धड़कने बढ़ीं
पंत विश्वविद्यालय में पेपर लीक होने के कारण बीटेक की परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। इस खबर से डिग्री प्राप्त कर चुके छात्रों में चिंता बढ़ गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि इस मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय ही अधिकृत जानकारी देगा।
संसू, जागरण, पंतनगर । जीबी पंत विवि ने बीटेक के सेकेंड सेमेस्टर की फाइनल परीक्षा को फिर से कराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई है। लेकिन इस निर्णय से पूर्व में परीक्षा दे चुके छात्रों की धड़कनें बढ़ गई हैं। छात्रों का कहना है कि उन लोगों में कुछ ने प्रोविजनल डिग्री लेकर नौकरी भी पा ली है, जबकि कुछ आवेदन कर चुके हैं। ऐसे में फिर से परीक्षा देनी पड़ी और परिणाम आगे-पीछे हुआ तो नौकरी पर संकट आ सकता है। छात्रों ने विवि पहुंचकर कुलसचिव को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है।
पंत विवि के प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय के इंजीनियरिंग की परीक्षाएं 20 मई से तीन जून तक संपन्न कराई गई थीं। कुछ छात्रों ने प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय के डीन और कुलपति को पत्र देकर पेपर लीक होने की शिकायत की थी। इस पर विवि प्रशासन ने जांच कर छह सितंबर को इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड, थर्ड और फाइनल इयर की परीक्षा रद कर दी। साथ ही मामले की जांच कराई, जिसमें दोषी मिलने पर संविदा में तैनात दो कर्मचारियों को हटा दिया था, साथ ही महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को सस्पेंड कर कृषि विज्ञान केंद्र रुद्रप्रयाग से संबद्ध कर दिया। अब विश्वविद्यालय रद की गई परीक्षा को फिर से कराने जा रहा है। इसके लिए 21 नवंबर से 10 दिसम्बर तक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी।
इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, साथ ही उन सभी छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की सूचना भेज दी गई है, जो पहले इस परीक्षा को दे चुके हैं। परीक्षा दे चुके करीब सात से नौ विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रोविजनल डिग्रियां भी प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है और कुछ ने नौकरी पा भी ली है। ऐसे छात्रों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ऐसे कुछ छात्र शुक्रवार को विवि पहुंचे और कुलसचिव से मिले।
छात्रों को नौकरी जाने और विधित कार्रवाई का डर
कुलसचिव से मिले छात्रों का कहना है कि परीक्षा के बाद परिणाम घोषित हो गया था। इसलिए अपनी प्रोविजनल डिग्री और अन्य कागजात विवि से लेकर चले गए हैं। नौकरी के लिए आवेदन के साथ कागजात संलग्न कर दिए हैं। कुछ छात्र नौकरी भी कर रहे हैं। नौकरी के लिए जमा किए गए आवेदन की शर्तों के अनुसार यदि मार्कशीट या अन्य दस्तावेज में कोई बदलाव आया तो नौकरी चली जाएगी। कार्रवाई भी हो सकती है।
पेपर लीक के बाद परीक्षा रद की नहीं दी सूचना
छात्रों का कहना है कि पेपर लीक के बाद परीक्षा रद की सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। अचानक 13 नवंबर को परीक्षा में शामिल होने के लिए विवि से पत्र प्राप्त हुआ। यदि परीक्षा रद की जानकारी होती तो नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते। यह भी कहना था कि जब सभी कागजात विवि से ले गए तो फिर किस कागजात के आधार पर परीक्षा में शामिल होंगे। यदि मार्कशीट के अंक में बदलाव हुआ तो भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इतने कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे हो सकती है। यह समझ में नहीं आ रहा है। छात्रों का कहना है कि इस मामले में वो कोर्ट जाएंगे।
इस मामले में बोलने के लिए मैं अघिकृत नही हूं। इस विषय में रजिस्टार आफिस बताएगा।
- डा. एसएस तिवारी, अधिष्ठाता प्रौद्योगिकी महाविद्यालय
